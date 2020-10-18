الأحد 18-10-2020
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الأحد، 18-10-2020 04:12 م

الموت يغيب الفنانة التونسية نعمة

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الوكيل الاخباري - غيّب الموت اليوم الأحد، المطربة التونسية نعمة عن عمر ناهز 86 عاماً، بعدما أثرت الساحة الفنية بمئات الأغاني، وكانت على مدى عقود سفيرة للفن التونسي.

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ونعت وزارة الشؤون الثقافية في بيان "فقيدة الفن التونسي المطربة القديرة السيدة نعمة، التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض".

 

حيث ولدت الفنانة الراحلة في قرية أزمور بولاية نابل عام 1934 باسم حليمة الشيخ، لكن الموسيقار صالح المهدي اختار لها الاسم الفني نعمة.

 

بدأت الراحلة الغناء في سن الحادية عشرة بأغنية "صالحة" و"مكحول نظارة" ثم غنت لأول مرة أمام الجمهور في حفل خيري لصالح جمعية المكفوفين مما أهلها لتصبح إحدى مطربات فرقة الرشيدية، وعادت إلى قريتها أزمور لتقيم فيها بعد أن اعتزلت الفن.

 

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