الموت يفجع أسرة الفنان الراحل محمود ياسين

الوكيل الاخباري - فجع الموت، صباح اليوم الخميس، أسرة الفنان المصري الراحل محمود ياسين.

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وأعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الرسمي، في موقع "فيسبوك"، وفاة عمتها، آمال ياسين، شقيقة الفنان الراحل، ولم تُعلن الأسرة مزيدًا من التفاصيل.

وكتبت رانيا محمود ياسين في منشور لها: "البقاء لله في عمتي الغالية الحاجة آمال ياسين، خالص عزائي للأسرة ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".



وأعلنت أسرة الفنان المصري محمود ياسين، وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.





سبوتنيك

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