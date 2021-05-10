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الإثنين، 10-05-2021 12:10 م

الموت يفجع أسرة الفنان سعيد صالح

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الوكيل الاخباري - توفيت اليوم شقيقة الفنان المصري سعيد صالح "كريمة صالح إبراهيم".

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وبحسب موقع أخبار اليوم فقد أعلنت هند سعيد صالح عن وفاة عمتها كريمة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وقالت نجلة الفنان الراحل: "إنا لله وإنا إليه راجعون، برجاء الدعاء لعمتي كريمة صالح إبراهيم بالرحمة والمغفرة والثبات عند السؤال".


يشار إلى أن الفنان الراحل سعيد صالح قد وافته المنية في صباح يوم الجمعة الأول من أغسطس/ آب 2014، إثر أزمة قلبية حادة عن عمر يناهز 76 عاما، وتم دفنه في مسقط رأسه بقرية مجيريا بالمنوفية.


ويعد صالح من جيل الفنانين الذين بدأوا مع مطلع الستينيات القرن الماضي، وقدم منذ ذلك الوقت ما يربو على 300 عمل فني، في المسرح والسينما والدراما التلفزيونية والإذاعية.

 

سبوتنيك

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