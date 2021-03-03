الموت يفجع الإعلامية المصرية رضوى الشربيني .. صورة

الوكيل الاخباري - توفيت يوم امس الثلاثاء، والدة الإعلامية المصرية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا المستجد.

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ذكر ذلك موقع "في الفن" المصري، مشيرا إلى أن حالة هالة أنور، والدة رضوى الشربيني، تدهورت قبل أيام، أثناء وجودها داخل غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات مما استدعى وضعها على جهاز تنفس صناعي.



قبل أيام دعت الإعلامية المصرية جمهورها بالدعاء لوالدتها بعد إصابتها بفيروس كورونا.



يذكر أن رضوى الشربيني وأسرتها أصيبو بفيروس كورونا، منذ أيام، إلا أن حالة والدتها تدهورت إثر الإصابة، وكتبت الشربيني، على "فيسبوك": "أمي بين أيد ربنا دلوقتي.. والأطباء عملوا اللي عليهم".



وتابعت الإعلامية المصرية: "لكن أنا عندي يقين أنه رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر ادعوا لها".





سبوتنيك

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