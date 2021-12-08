الموت يفجع الاعلامية المصرية ​شافكي المنيري

الوكيل الإخباري - توفيت والدة الإعلامية المصرية شافكي المنيري، وكشفت شافكي انها موجودة حاليا في لندن بسبب مرض شقيقها، وقد كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "قلبي موجوع حزينه جدا، مكسوره، توفيت ماما منذ قليل".

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وأضافت :"للأسف أنا في لندن لأن أخي الغالي كمان كان مريض، بنحاول نحجز أي طيران إلى القاهرة".

وقد تلقّت شافكي عدداً كبيراً من التعازي من قبل المتابعين، راجين من الله ان يسكن الراحلة فسيح جناته.





المصدر - الفن