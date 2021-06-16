الموت يفجع الفنانة إيمان العاصي

الوكيل الإخباري - كشف الفنان أحمد طلعت عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى “ فيسبوك ” ، عن وفاة والد الفنانة إيمان العاصي.

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وعلق أحمد طلعت قائلاً : “ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، والد إيمان العاصي فى ذمة الله ربنا يرحمه ويغفر له ويصبركم ” .





وتنتظر الفنانة إيمان العاصي عرض فيلمين لها خلال الفترة القادمة ، وذلك بعد غياب عن الشاشة الكبيرة لمدة 3 سنوات منذ أن قدمت فيلم “ حرب كرموز ” عام 2018 .



وقد انتهت إيمان العاصي من تصوير فيلم فارس هو إنتاج أيمن يوسف ومن تأليف حسام موسي وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم حسين فهمى وأحمد زاهر.

المصدر - صدى البلد