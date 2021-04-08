الخميس 08-04-2021
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الخميس، 08-04-2021 12:17 م

الموت يُفجع الفنانة السورية سوسن ميخائيل

gthy


الوكيل الاخباري - فُجعت الممثلة السورية سوسن ميخائيل، بوفاة والدتها جرّاء مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا، ناعيةً إياها بكلمات مؤثرة عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

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وكتبت على "فيسبوك": "هيك تركتيني لحالي ... ماما سلمي على بابا ... رحتي لمكان أحلى ... الرحمة لروحك".


ويشار إلى أن سوسن أعربت عن استيائها من عدم تلقيها أي أدوار منذ مشاركتها في مسلسل "الحرملك" وأنه لم تُعرض عليها حتى المشاركة في مسلسلات بسيطة. وذكرت أنها تقيم في منزل أهلها وأن أجرها تراجع. وأضافت أنها تبحث عن دور يناسب عمرها وأنها رفضت بعض الأدوار وكانت تتمنى أداء أدوار أخرى، إلا أن الظروف حالت دون ذلك.

 

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