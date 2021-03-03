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الأربعاء، 03-03-2021 10:37 ص

الموت يفجع الفنانة اللبنانية إليسا بوفاة عمتها

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الوكيل الاخباري - عبرت النجمة اليسا عن حزنها لوفاة عمتها السيدة جاندارك الياس الخوري وذلك من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر.

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وفاجأت الفنانة اللبنانية متابعيها بما كتبته عن رحيل عمتها قائلة: "اليوم كمان توفت عمتي جاندارك وحمدالله مش كورونا، خلص عمرا بس كانوا مصريين يسجلوها كورونا بس ما قبلنا. الله يرحما".

تفاعل الجمهور اللبناني بشكل واسع مع التفاصيل التي كشفتها إليسا وقصة تسجيل الوفاة على انها كورونا وتفاعلوا مع الامر ورددوا حالات مشابهة مروا بها الامر الذي احدث ضجة كبيرة.


وجاء إعلانها عن الخبر الحزين بعد اقل من ساعة على توجيه العزاء للنجم اللبناني زين العمر بوفاة والده بعد معاناته لفترة في المستشفى وكتبت له: "الله يرحمو ويصبركن عالخسارة ويكون عزاكن من الله. إيام حزينة وصعبة وخسارة البيّ ولا أبشع".

 

لها

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