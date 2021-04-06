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الثلاثاء، 06-04-2021 11:28 ص

الموت يفجع الفنانة المصرية فريدة سيف النصر

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الوكيل الاخباري - فجع الموت الفنانة فريدة سيف النصر، في والدتها التي رحلت عن الدنيا أمس الاثنين بعد اصابتها بفيروس كورونا، وبقائها فترة في العناية المركزة.

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وقالت فريدة عبر صفحتها الخاصة بـ"فيسبوك": "أمي رحلت مشيت سافرت.. يعني إيه؟.. يا روحي يا حبيبتي.. مش هنفطر عندك أول يوم رمضان كده برضه يا لوزة".


يذكر أن فريدة سيف النصر تواصل حالياً تصوير دورها في مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.

وكان آخر أعمال الفنانة فريدة سيف النصر مشاركتها في مسلسل "الفتوة" الذي عرض رمضان الماضي وشارك فيه عدد كبير من النجوم على رأسهم ياسر جلال وأحمد صلاح حسني ومي عمر ونجلاء بدر ومها نصار وعايدة رياض وغيرهم من النجوم.

 

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