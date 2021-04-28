الموت يفجع الفنانة المصرية ياسمين صبري

الوكيل الاخباري - أعلنت الفنانة المصرية ياسمين صبري، عن رحيل جدتها عن دنيانا، والتي كانت تعتبرها في مقام والدتها الثانية.

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وكتبت ياسمين صبري، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلةً: "توفيت اليوم جدتي كريمة وأمي الثانية التي ربتني، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله".

يذكر أن ياسمين صبري غابت عن السباق الدرامي الرمضاني الحالي إلا أنها تواجدت على الشاشات في حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات المصرية والتي خاضتها بمشاركة الفنان أحمد أمين، إلا أن الشركة استعاضت عنها بحملة للفنانة نانسي عجرم بمشاركة النجم أمير كرارة.





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