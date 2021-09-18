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السبت، 18-09-2021 11:36 ص

الموت يفجع الفنانة المعتزلة جيهان نصر

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الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة المعتزلة جيهان نصر، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن وفاة والدها نصر عيسى.

وكتبت جيهان، عبر فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله والدي الحاج نصر تغمده الله بواسع رحمته ولا نقول إلا ما يرضي رب العالمين ولا اعتراض على قضاء الله الصلاة عليه بعد صلاة الجمعة بمسجد التلاوي دريم لاند أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

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يذكر أن، النجمة جيهان نصر اعتزلت الفن في عام 1999 بعد زواجها من رجل أعمال سعودي الجنسية وانجبت منه أربعة أبناء وهم سماهر وسيف وسارة وسلطان، واختفت عن الأنظار تماماً منذ زواجها، بعد أن حققت شهرة في فترة التسعينيات، من خلال العديد من الأعمال التلفزيونية منها "المال والبنون"، "من الذي لا يحب فاطمة" وغيرهما من الأعمال التي حققت بها نجومية كبيرة قبل الاعتزال.

 

المصدر - لها 

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