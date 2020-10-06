الموت يفجع الفنانة المغربية دنيا بطمة

الوكيل الاخباري - اختطف الموت حسن بطمة عم الفنانة المغربية دنيا بطمة وهو ما أعلنته من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" حيث كتبت: "ببالغ الحزن والأسى ننعى وفاة المرحوم عمي حسن بطمة الذي وافته المنية مساء يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2020 سائلين الله للفقيد الرحمة والمغفرة ولعائلة بطمة والأهل والأحباب الصبر والسلوان. الله يرحمك عمي اطيب قلب الله يجعل مثواك الجنة دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".
ورغم أنها منعت خاصية التعليقات تفاعل معها أكثر من 38 ألفاً من خلال علامة الإعجاب. ويشار إلى أن الفنانة أثارت الجدل في أوقات سابقة بسبب إطلالاتها المختلفة.
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم. إنا لله وإنا اليه راجعون ببالغ الحزن والاسى ننعى وفاة المرحوم عمي حسن بطمة الذي وافته المنية مساء اليوم الموافق 5 أكتوبر 2020 سائلين الله للفقيد الرحمة والمغفرة ولعائلة بطمة والأهل والأحباب الصبر والسلوان. الله يرحمك عمي اطيب قلب الله يجعل مثواك الجنة دعواتكم له بالرحمة والمغفرة 💔🙏🏻
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