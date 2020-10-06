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الثلاثاء، 06-10-2020 12:43 م

الموت يفجع الفنانة المغربية دنيا بطمة

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الوكيل الاخباري - اختطف الموت حسن بطمة عم الفنانة المغربية دنيا بطمة وهو ما أعلنته من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" حيث كتبت: "ببالغ الحزن والأسى ننعى وفاة المرحوم عمي حسن بطمة الذي وافته المنية مساء يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2020 سائلين الله للفقيد الرحمة والمغفرة ولعائلة بطمة والأهل والأحباب الصبر والسلوان. الله يرحمك عمي اطيب قلب الله يجعل مثواك الجنة دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".

ورغم أنها منعت خاصية التعليقات تفاعل معها أكثر من 38 ألفاً من خلال علامة الإعجاب. ويشار إلى أن الفنانة أثارت الجدل في أوقات سابقة بسبب إطلالاتها المختلفة.

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بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم. إنا لله وإنا اليه راجعون ببالغ الحزن والاسى ننعى وفاة المرحوم عمي حسن بطمة الذي وافته المنية مساء اليوم الموافق 5 أكتوبر 2020 سائلين الله للفقيد الرحمة والمغفرة ولعائلة بطمة والأهل والأحباب الصبر والسلوان. الله يرحمك عمي اطيب قلب الله يجعل مثواك الجنة دعواتكم له بالرحمة والمغفرة 💔🙏🏻
A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma) on

 

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