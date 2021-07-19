الموت يفجع الفنانة جومانا مراد

الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة السورية جومانا مراد وفاة والد زوجها المستشار أسامة توفيق بسيسو، ونشرت صورة له، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".

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وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوبٍ مؤمنة و راضية وصابرة ومحتسبة ننعي فقيدنا الغالي عميد المحامين العرب، المستشار أسامة توفيق بسيسو رحمه الله، والد زوجي الدكتور ربيع أسامة بسيسو، سائلين المولى عز وجل أن يثبتنا ويربط على قلوبنا ويقوي إيماننا ويجيرنا في مصابنا".

وأضافت: "اللهم ثبته عند السؤال وأغفر له وأرحمه وأعف عنه وَأَكرِمْ نزُلَه وَوسِّعْ مُدْخَلَه واغْسِلْه بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ ونَقِّه منَ الخَـطَايَا كما يُنقَى الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وَأَبْدِلْه دارا خيراً مِنْ دَارِه وأدْخِلْه الجنَّةَ وأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّار".

وأكملت: "اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا واغسله بالماء والثلج والبرد، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى".



المصدر - لبنان 24