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الثلاثاء، 17-08-2021 03:49 م

الموت يفجع الفنانة حنان ماضي

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الوكيل الإخباري - توفي ليل أمس الأثنين، محمد ماضي والد الفنانة حنان ماضي، بعد صراع طويل مع المرض. 

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وأعلنت حنان ماضي خبر وفاة والدها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" ، وطلبت من متابعيها الدعاء له، وقراءة الفاتحة.


وكتبت: إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل والدي العزيز محمد ماضي إلى رحمة الله أسألكم الفاتحة.


ومحمد ماضي هو عازف الكمان في فرقة أم كلثوم، والذي كان يجلس في الصف الثاني، أما حنان فقد بدأت مسيرتها الفنية عام 1989وحققت شهرة جيدة خلال فترة التسعينيات، كانت بداية تألقها الفني مع تتر مسلسل "اللقاء الثاني" وعرفها الجمهور أيضاً من خلال تتر مسلسل "المال والبنون".


كما ساهمت مع زوجها السابق الموسيقار ياسر عبد الرحمن في تقديم 4 ألبومات منها: ليلة عشق" 1992، و"احساس" 1996، و"شباك قديم" 1999.


يذكر أن حنان ماضي كانت طرحت مؤخراً أغنية بعنوان "رمانك حداق" وهي آخر أعمال الشاعر الراحل حسن رياض، وألحان علي يوسف.

 

المصدر - لها 

 




 

 


 

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