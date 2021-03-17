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الأربعاء، 17-03-2021 01:58 م

الموت يفجع الفنانة رزان مغربي

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الوكيل الاخباري - أعلنت الفنانة اللبنانية، رزان مغربي، وفاة جدتها، اليوم الأربعاء،

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وأضافت رزان، عبر صفحتها على "فيسبوك": "البقاء لله توفت جدتي الثانية الغالية صاحبة الابتسامة الحلوة كانت دايما تقولي انت قطقوطة وتغنيلي عقد اللولو شوي شوي عم يخلص الله يرحمك يا تيتا هيفا رح نشتقلك ومنحبك كلنا لانك ربيتينا على ضحكة عزاء للعيلة كلها العزيز سمير واحمد وسميرة في جنة الخلود الله ينور مكانها سلام لخالو وكل الاحبة انت من ريحة الاحبا سلمي عليهم".

يُذكر آن آخر أعمال الفنانة رزان مغربي هو برنامج اغلب السقا الذى قدمته في رمضان الماضي.

 

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