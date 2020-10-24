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السبت، 24-10-2020 04:00 م

الموت يفجع الفنانة ريهام حجاج بوفاة والد زوجها

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الوكيل الإخباري _ اعلنت الفنانة المصرية ريهام حجاج عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك " خبر وفاة والد زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

حيث انها نعته بكلمات مؤثرة قائلة : "البقاء والدوام لله وحده. توفي الي رحمة الله تعالي حمايا الحبيب العزيز الغالي المهندس نبيل حلاوة .. ان العين لتدمع وإن القلب ليحزن علي فراقك لمحزنون”.

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لتنهال عليها التعليقات داعين للراحل بالرحمة .

 

المصدر : الامارات نيوز 

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