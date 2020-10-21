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الأربعاء، 21-10-2020 01:07 م

الموت يفجع الفنانة شريهان

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الوكيل الإخباري _  أعلنت الفنانة شريهان عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر" وفاة أرملة شقيقها الراحل الموسيقار عمر خورشيد.

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حيث انها نشرت صورة لشقيقها عمر خورشيد وزوجته الراحلة وارفقتها بتعليق قالت فيه : "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ في حبيبة أمي وحبيبتي.. زوجة أخي المرحوم عمر خورشيد".

 

لتنهال عليها التعليقات داعين للراحلة بالرحمة .

 

يذكر ان الفنانة شريهان كانت قد غابت عن الشاشة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً بسبب إصابتها بسرطان في وجهها.

 

 

 

المصدر : لها 

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