الموت يفجع الفنانة شريهان

الوكيل الإخباري _ أعلنت الفنانة شريهان عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر" وفاة أرملة شقيقها الراحل الموسيقار عمر خورشيد.

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حيث انها نشرت صورة لشقيقها عمر خورشيد وزوجته الراحلة وارفقتها بتعليق قالت فيه : "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ في حبيبة أمي وحبيبتي.. زوجة أخي المرحوم عمر خورشيد".



لتنهال عليها التعليقات داعين للراحلة بالرحمة .

يذكر ان الفنانة شريهان كانت قد غابت عن الشاشة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً بسبب إصابتها بسرطان في وجهها.

المصدر : لها

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