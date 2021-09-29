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الأربعاء، 29-09-2021 11:24 ص

الموت يفجع الفنانة ​ليالي دهراب

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الوكيل الإخباري - أعلنت الممثلة الكويتية ليالي دهراب وفاة والدها، وشاركت متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي هذا الخبر المؤلم وتلقت التعازي من المتابعين.

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وقدّم إليها العديد من زملائها في مواساة ليالي دهراب في هذا الوقت الصعب ومعاناتها بعد رحيل والدها،ومن بينهم رهف العنزي وعبدالله بو شهري ومقدم البرامج حمد العلي والمخرج عبد الله الويس وروان بن حسين، محمد الشعيبي وإيمان جمال وناصر عباس وآخرين.


وحرصت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة على تقديم التعازي لزميلتها، فنشرت عبر خاصية القصص، صورة للنعي، كما حرص زوجها شهاب جوهر على نشر برقية التعزية كذلك عبر خاصية القصص القصيرة، ليعبر عن حزنه لوفاة والد زميلته .

 

المصدر - الفن 

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