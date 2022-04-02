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السبت، 02-04-2022 12:27 م

الموت يفجع الفنان أشرف عبد الغفور

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الوكيل الإخباري-أعلن الممثل المصري أشرف عبد الغفور، منذ قليل عن وفاة شقيقته فوزية محمد.

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وكتب أشرف عبد الغفور منشورًا عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي قائلاً :"توفيت إلى رحمة الله أختي الغالية السيدة فوزية محمد، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم السبت 2 أبريل بجامع الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والدفن بمقابر العائلة في طريق الواحات".


الجدير بالذكر أشرف عبد الغفور يشارك في السباق الرمضاني الحالي لعام 2022، بمسلسل "السر"، وهو بطولة حسين فهمي، ريم البارودي، مايا نصري، وفاء عامر، نضال الشافعي، ألفت عمر، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج محمد حمدي.

 

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