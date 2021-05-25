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الثلاثاء، 25-05-2021 03:34 م

الموت يُفجع الفنان السوري قصي خولي

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الوكيل الاخباري - فُجع الفنان السوري قصي خولي بوفاة صديقه زياد حسين، وودّعه بمنشورٍ مؤثرٍ عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث نشر قصي خولي صورة الراحل وعلّق قائلاً: "إنتقل اليوم أخي وصديق عمري وحبيب قلبي الى جوار ربّه، تركنا زياد جسداً ولكنه باقي معنا ‏روحاً".

وأضاف: "يلي متل زياد كتير قلال بهالدنيا للأسف. رح اشتقلك كتير كتير يا ابو مازن. زياد حسين الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة. انا لله وانا اليه راجعون".

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