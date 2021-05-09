الموت يفجع الفنان باسل خياط بوفاة عمته

الوكيل الاخباري - قبل مرور سنة واحدة على وفاة والده، فُجع النجم السوري باسل خياط بوفاة عمته الحاجة ابتهاج بنت خالد الخياط ناعياً إياها عبر خاصية القصص المصوّرة (ستوري) في حسابه الرسمي على تطبيق "انستغرام"، بقوله: "الله عليكِ يا عمتي، إنا لله وإنا اليه راجعون. سلميلي على بابا، رحمة الله عليكما".

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ويُشارك خياط في الموسم الدرامي الرمضاني، في بطولة مسلسل "حرب أهلية" من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة الفنانين المصريين يسرا، وجميلة عوض، وتامر هجرس، وآروى جودة، ورشدي الشامي، ومايان السيد، ومحمود حجازي، وخالد أنور، وبسنت صيام، ومحمد دسوقي، وبرلنتي فؤاد،



وتدور أحداث المسلسل الدرامي حول حياة "مريم" (يسرا) التي تضطرها الظروف لترك ابنتها "تمارا" وهي صغيرة فتشب حاقدة عليها، وتتعرض "مريم" (جميلة عوض) للخداع من قبل طبيبها النفسي وزوجها "يوسف" (باسل خياط).

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