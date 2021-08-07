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السبت، 07-08-2021 04:04 م

الموت يفجع الفنان جاستين تيمبرلايك

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الوكيل الإخباري - خسر النجم العالمي جاستين تيمبرلايك زميلة له هي ضمن فريق الكورس في حفلاته وضمن فيلمه الوثائقي Timberlake and the Tennessee Kids، اسمها نيكول هورست.

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فنشر جاستين مجموعة من اللقطات لهما سوياً على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، وكتب:"قلبي ثقيل جدا لقد فقدنا روحًا جميلة هذا الأسبوع أضاءت نيكول كل غرفة دخلت إليها، كانت على المسرح وخارجه مصدرًا دائمًا للفرح والإيجابية.

 

بعض الأشياء تبدو غير عادلة ولن نفهم أبدًا سبب حدوثها، ما أعرفه هو أننا محظوظون بالضحك معها، والسفر معها، وتجربة ابتسامتها المعدية وحبها لحياة مليئة بالموسيقى، نيكول ، لا يكفي أن أقول إنني سأفتقدك كثيرًا.

 

شكرا لك على نورك، سأبذل قصارى جهدي لأحمل ذلك معي، أحبك يا أختي، عائلة إلى الأبد وإلى الأبد طفل TN."

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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