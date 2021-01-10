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الأحد، 10-01-2021 11:26 ص

الموت يفجع الفنان حسن الرداد بوالدته

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الوكيل الإخباري _ اعلن الفنان المصري حسن الرداد اليوم الأحد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" عن وفاة والدته بعد صراع مع المرض.

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حيث انه نشر صورة له برفقة والدته وارفقها بتعليق قال فيه :"توفت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم في الدنيا، السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلمي لي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب (إنا لله و إنا اليه راجعون).

 

مشيرا إلى أن صلاة الجنازة على والدته بعد صلاة العصر بمسجد عمرو بن العاص فى دمياط .

 

لتنهال عليه التعليقات من متابعيه الذين دعوا لوالدته بالرحمة .

 

 

المصدر : سبوتنيك 



 




 

 


 

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