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الأربعاء، 22-09-2021 04:11 م

الموت يفجع الفنان عبدالله الرويشد

عبدالله-الرويشد-إلتقينا


الوكيل الإخباري - فجع الموت الفنان عبدالله الرويشد يوم الاربعاء، بوفاة شقيقه الملحن محمد رويشد، وقد أعلن عن هذا الخبر الحزين من خلال السوشيال ميديا.

شاركت الإعلامية مي العيدان متابعيها على حسابها بموقع "تويتر" صورتين أحدهما لعبدالله الرويشد والثانية لشقيقه الراحل، وعلقت قائلة: "انتقل الى رحمة الله تعالى الملحن محمد رويشد شقيق الفنان عبدالله رويشد".

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وأضافت: "انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويفر له ويسكنه فسيح جناته ويحشره مع الابرار والصديقين والصالحين وينزله منزل حسن".


وكان النجم الكويتي نعى صديقه عبر موقع تويتر من خلال نشر صورة للراحل، وعلق عليها قائلاً: "الله يرحمك ويغفرلك أخوي وحبيبي وعشرة عمري إحسان العويش".  


 

المصدر - لها 

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