الموت يفجع الفنان عمرو سعد

الوكيل الإخباري - نعى الممثل المصري عمرو سعد زوج شقيقته أنور محروس عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي كاتباً :

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"توفي الى رحمة الله زوج اختي الاستاذ انور محروس" وتابع رسالته المؤثرة قائلاً: "فقدت اخ كبير وانسان طيب لن يتكرر"، وأضاف "انسان فعلا نادر الوجود من اخلاق وحنية وجدعنة وطيبة"، وختم عمرو سعد رسالته مفجوعاً بموت قريبه قائلاً: "مشى الى عالم افضل تحكمه عدالة ورحمة الله.

المصدر - الفن