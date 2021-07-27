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الثلاثاء، 27-07-2021 03:40 م

الموت يفجع الفنان محمد رجب

رجب


الوكيل الإخباري - فجع الفنان المصري محمد رجب بوفاة والده صباح اليوم.

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وكان الفنان رجب قد طلب من الجمهور ومحبيه الدعاء لوالده بالشفاء.


وكتب محمد رجب عبر خاصية "ستوري" في موقع "أنستغرام" :" ارجو الدعاء لأبي بالشفاء العاجل".


وأعلن الفنان عمرو رجب، شقيق محمد رجب، خبر الوفاة عبر صفحته على فيسبوك قائلاً: "توفي أبي".


وشارك الفنان محمد رجب مؤخرا في بطولة مسلسل "الاختيار 2" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، وأسماء أبو اليزيد، و إنجى المقدم، و بشرى، وإياد نصار، و هادى الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولى، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وأحمد سعيد عبد الغني.

 

البيان


 




 

 


 

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