الموت يفجع الفنان محمد عز

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان محمد عز في الساعات الأخيرة من مساء أمس (الاربعاء) عن وفاة والدته، معبّراً عن حزنه لرحيلها .
وكتب محمد عز خبر وفاة والدته عبر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "توفيت إلى رحمة الله أمي الغالية... صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد صلاح الدين بعد كوبري الجامعة بالمنيل".
يُذكر أن محمد عز يشارك في موسم دراما رمضان 2023، بمسلسل "المداح 3" مع الفنان حمادة هلال، ويجسد خلال الأحداث شخصية "زين"، طليق "رحاب" زوجة "صابر المداح".
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