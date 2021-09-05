الموت يفجع الفنان ​محمد عقيل - صورة

الوكيل الإخباري - غيب الموت شقيق الممثل اللبناني محمد عقيل، ونعى عقيل شقيقه، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، فكتب :"فإن أصابتكم مصيبة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله".

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وتلقى عقيل التعازي من الكثير من زملائه ومتابعيه، الذين عزوه بوفاة شقيقه، وطلبوا من الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



إشارة إلى أن الممثل محمد عقيل أدى دور "الشايب" في مسلسل "الهيبة"، وفي مسيرته العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية، وحصد جوائز عالمية، كما أن لديه صوتاً جميلاً، وهو عازف محترف على العديد من الآلات الموسيقية.





المصدر - الفن