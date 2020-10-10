الموت يفجع الفنان محمد قماح

الوكيل الإخباري _ نعى الفنان محمد قماح عمته نجلاء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" التي وافتها المنية اليوم السبت .
حيث انه قال : "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى عمتي السيدة/ نجلاء يحيى محمد توفيق، وستقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد الصديق بشيراتون.. نسألكم الدعاء".
لتنهال عليه التعليقات داعين لها بالرحمة .
المصدر : صدى البلد
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