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السبت، 10-10-2020 03:32 م

الموت يفجع الفنان محمد قماح

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الوكيل الإخباري _ نعى الفنان محمد قماح عمته نجلاء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" التي وافتها المنية اليوم السبت .

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حيث انه قال : "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى عمتي السيدة/ نجلاء يحيى محمد توفيق، وستقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد الصديق بشيراتون.. نسألكم الدعاء".

 

 

لتنهال عليه التعليقات داعين لها بالرحمة .

 

المصدر : صدى البلد 

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