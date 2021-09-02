الموت يفجع الفنان مكسيم خليل - صورة

الوكيل الإخباري - فجع الممثل السوري مكسيم خليل، بنبأ وفاة والدته منذ قليل، حيث نعتها الممثلتين السوريتين شكران مرتجى وسلافة معمار عبر صفحتهما الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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ونشرت مرتجى صورة للراحلة ستيلا خليل، والتي كانت أستاذتها في الجامعة، وعلقت عليها :" أستاذتي أول من خط الألوان على وجهي في المعهد العالي للفنون المسرحية وفي أول عمل تلفزيوني فظننت أن كل شيء ملون و منذ أعوام والألوان تتلاشى".



وأضافت مرتجى :"اليوم الأسود سيد الألوان سيدتي، أرقدي بسلام يا ستيلا ،ستيلا خليل ،رحمك الله والصبر لأولادك ومحبينك وطلابك وكل من عرفك".



من ناحيتها، علقت سلافة قائلة :" ستيلا الغالية ألف رحمة لروحك الطيبة وعزائي لمكسيم وسوسن وكل العائلة مافي أصعب من وداع الأم الله يصبركن".





المصدر- الفن