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الخميس، 02-09-2021 11:03 ص

الموت يفجع الفنان مكسيم خليل - صورة

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الوكيل الإخباري - فجع الممثل السوري مكسيم خليل، بنبأ وفاة والدته منذ قليل، حيث نعتها الممثلتين السوريتين شكران مرتجى وسلافة معمار عبر صفحتهما الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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ونشرت مرتجى صورة للراحلة ستيلا خليل، والتي كانت أستاذتها في الجامعة، وعلقت عليها :" أستاذتي أول من خط الألوان على وجهي في المعهد العالي للفنون المسرحية وفي أول عمل تلفزيوني فظننت أن كل شيء ملون و منذ أعوام والألوان تتلاشى".


وأضافت مرتجى :"اليوم الأسود سيد الألوان سيدتي، أرقدي بسلام يا ستيلا ،ستيلا خليل ،رحمك الله والصبر لأولادك ومحبينك وطلابك وكل من عرفك".


من ناحيتها، علقت سلافة قائلة :" ستيلا الغالية ألف رحمة لروحك الطيبة وعزائي لمكسيم وسوسن وكل العائلة مافي أصعب من وداع الأم الله يصبركن".


 

المصدر- الفن

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