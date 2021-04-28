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الأربعاء، 28-04-2021 12:02 م

الموت يفجع الممثلة الكويتية حياة الفهد

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الوكيل الاخباري - نعى حساب الفنانة الكويتية حياة الفهد على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" شقيقتها غنيمة، وذلك في تعليق نُشر عليه وتضمّن: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت الى رحمة الله تعالى غنيمة أحمد الفهد شقيقة الأستاذة حياة أحمد الفهد. اللّهم أغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وتفاعل مع هذا المنشور عدد كبير من متابعي الفنانة الذين تمنّوا لفقيدتها الرحمة ولها ولذويها الصبر والسلوان.

 

ويُشار إلى أن حياة الفهد وُلدت في منطقة شرق في الكويت قبل أن تنتقل أسرتها إلى المرقاب وهي في الخامسة من عمرها. وقد نشأت يتيمة الأب.
لم تتابع الفنانة دراستها ولم تتخطً المرحلة الابتدائية.


بدأت حياة الفهد مسيرتها الفنية بعد أن عملت في أحد المستشفيات لسنوات من خلال مسرحية "الضحية" التي عُرضت في العام 1963. وانتقلت إلى التلفزيون من خلال مسلسل "عايلة بو جسوم" الذي عُرض في العام 1964. وبعد ذلك قدّمت الكثير من المسلسلات والمسرحيات والسهرات التلفزيونية وعُرفت بلقب "سيدة الشاشة الخليجية".



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