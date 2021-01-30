الموت يفجع الوسط الفني المصري بـ 4 فنانين في يوم واحد

الوكيل الإخباري _ فجع الوسط الفني المصري أمس الجمعة بوفاة أربعة فنانين في يوم، ليصبح أسوأ الأيام التي مرت على الفنانين في مصر.

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حيث أعلنت نقابة الممثلين عن وفاة الفنان أشرف صالح عن عمر ناهز الـ60 عاماً، بعد صراع مع المرض.



ولم تمض ساعات قليلة لتعلن النقابة عن وفاة الفنان محمود عبد الغفار، وذلك بعدما أعلن الفنان أحمد صيام، خبر وفاته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، حيث انه قال : "البقاء والدوام لله توفى منذ لحظات الفنان والأخ العزيز محمود عبد الغفار أحد رموز مسرح الطليعة اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك".



كما فجع الوسط الفني بعدها بوقت قصير بوفاة مصفف شعر النجوم، الفنان العالمي محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، وذلك بعد معاناته وصراعه مع فيروس كورونا.



ولم ينته اليوم الا وتم الاعلان عن وفاة المخرج المسرحي الكبير فهمي الخولي، بعد صراع مع المرض .

ليتحول أمس الجمعة الى يوماً حزيناً على الوسط الفني وتتحول صفحات النجوم على مواقع التواصل إلى دفتر عزاء.

المصدر : لها







