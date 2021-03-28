الموت يفجع الوسط الفني المصري للمرة الرابعة في أسبوع واحد.. صور

الوكيل الاخباري - ضرب الموت الوسط الفني المصري للمرة الرابعة على التوالي في أيام قليلة من الأسبوع الحالي، إذ أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة المخرج هاني إسماعيل إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

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وكتب عضو مجلس النقابة الفنان عزوز عادل: "‫البقاء لله، تنعى نقابة المهن التمثيلية‬‫ المخرج الكبير هاني إسماعيل. ‫رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".



والراحل حاصل على بكالوريوس من المعهد العالي للسينما قسم الإخراج في عام 1984، كما عمل أستاذًا لمادة الإخراج التلفزيوني في المعهد العالي للفنون المسرحية. ومن أبرز مسلسلاته: "الحساب"، و"السيرة الهلالية" و"سوق العصر".





ورحل المخرج المصري أحمد فوزي يوم الخميس عن عالمنا إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة. ونعاه السيناريست محمد سلامة، عبر حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك" بقوله: "لا إله إلا الله، صدمة على الصبح بوفاة صديق العمر، الله يرحمك يا أحمد ويغفر لك، المخرج أحمد فوزي في ذمة الله".



وفي مسيرة الراحل عدد من الأعمال البارزة، على رأسها: "مش ألف ليلة وليلة" و"ناشط في حركة عيال" و"انكسار الصمت".





وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أعلنت وفاة الممثلة المصرية فوزية أبو زيد الاثنين الماضي. وشاركت أبو زيد في أكثر من 50 عملاً متنوعاً بين الدراما والسينما والمسرح، آخرها مسلسل "أيام الحب والشقاوة" في عام 2010 من بطولة منال سلامة وأحمد التهامي، وقدّمت أعمالاً نالت شهرة واسعة من بينها "ألف مبروك" و"رأفت الهجان" و"رحلة أبو الوفا" و"ألف ليلة وليلة" و"جمال الدين الأفغاني" و"أحلام رجل يموت بطيئاً" و"الساحر" و"حبيب الروح" و"أحلام العصافير".





كذلك وافت المنية الفنانة الشابة رضوى أبو شادي السبت الماضي إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، كما توفي مطلع العام الحالي عدد كبير من الممثلين المصريين، أبرزهم: يوسف شعبان وعزت العلايلي وهادي الجيار ومحمود عبد الغفار وعبدالوهاب خليل وأشرف صالح.







لها

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