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الجمعة، 02-09-2022 07:26 م

الموت يفجع الوسط الفني المغربي

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الوكيل الإخباري - فجع الوسط الفني المغربي بوفاة الفنان نور الدين بكر، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ70 عاما.

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وذكرت وسائل إعلام مغربية، أن نور الدين بكر، توفي بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.


ويعد نور الدين بكر من أشهر الكوميديين المغاربة، وخلال فترة التسعينيات قدم مع فرقة "مسرح الحي" عددا من المسرحيات التي حققت نجاحا كبيرا، من بينها "شرح ملح" و"حب وتبن" سنة 1998.

كما شارك في مسلسلات عدة، أشهرها مسلسل "سرب الحمام" سنة 1998 مع رشيد الوالي، ومجموعة من السيت كوم، التي بصم من خلالها الراحل على مشوار مهني حافل بالنجاحات قبل أن يبعده المرض عن الساحة الفنية. 

 

في الفن

 


 




 

 


 

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