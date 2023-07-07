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الجمعة، 07-07-2023 01:16 م

الموت يفجع الوسط الفني في العراق - صور

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الوكيل الإخباري - رحلت عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، الفنانة العراقية أمل عباس عن عمر يناهز 63 عاما بعد صراع مع المرض.

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وأعلن الصحفي نايف الشمري الخبر ونشر فيديو عبر حسابه على Instagram وقال إن ابن الفنانة أمل عباس اتصل به وأخبره بوافاة والدته، موضحا أنها أصيبت بوعكة صحية قبل أيام ودخلت المستشفى بسبب تسمم في الكبد وعانت من غيبوبة وتوفيت موت سريري قبل 4 أو 5 أيام كانت وفاة إكلينيكية، وقبل قليل أعلن الدكتور وفاتها رسميا.


وتقام جنازة أمل عباس عقب صلاة عصر اليوم في الكويت.


وأمل عباس فنانة عراقية مواليد 27 أبريل عام 1960، تعيش في الكويت حيث اشتهرت هناك، بدأت حياتها الفنية عام 1984 بدور صغير في أوبريت "سندريلا" وبعدها شاركت في عدد من الأعمال منها مسرحية "الكاشي ماشي"، وفي السهرة التلفزيونية "الحادث"، ومسلسل "يلي مالو أول مالو تالي"، وفي مسرحية "بحيرة البجع".

في عام 2003 حققت نجاحا كبيرا من خلال دور "حكيمة" في مسلسل "الحيالة" مع الفنان عبد المحسن عبد الرضا، وكان آخر أعمالها في مسلسل "أغراب" عام 2018.

وأمل عباس تحمل الجنسيتين العراقية والمصرية، حيث تزوجت من رجل مصري ولديها منه ولدان دانة ومحمد.

في عام 2017 تعرضت لوعكة صحية وأجرت جراحة دقيقة في القلب، وانتشرت وقتها شائعات وفاتها، ثم في 2018 تعرضت لوعكة صحية أخرى بسبب احتباس الأملاح في جسدها، بسبب توقف صمامين في القلب عن العمل، فكان يصيبها بانتفاخ في بطنها وباقي جسمها وأجرت عمليتين في الهند، الأولى هي تغيير صمامين في القلب، والثانية كانت في ظهرها لإزالة كتلة من الدم المتجمع.

 

 



 

في الفن

 




 

 


 

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