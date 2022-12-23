الجمعة 23-12-2022
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الجمعة، 23-12-2022 09:37 م

الموت يفجع جومانا مراد بأقرب الناس لها

رلللل


الوكيل الاخباري - أعلنت الفنانة جومانا مراد عبر حسابها على انستغرام عن وفاة والدها.

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وقالت إن مراسم العزاء سوف تقام يوم الأحد في مسجد الشرطة في الشيخ زايد.

 


وقالت جومانا: (أنا قاعدة جنب بابا بس هالمرة غير كل مرة يابا يمكن لإنها آخر مرة، بس أنا حاسة إنك إنت اللي عايش وأنا اللى ميتة).


وتابعت : (أنت بدار الحق واحنا بدار الباطل، أنت الحقيقة واحنا الكذبة، أنت عند اللي أحن مننا كلنا عليك، فراقك صعب كتير بيوجع يا حبيبي فراقك كسرة قلب وظهر، إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمك يابا برحمته ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة الفردوس الأعلى ويصبرنا على فراقك يا حبيبي والحمد لله على كل حال، أرجو الدعاء لوالدي وقراءة الفاتحة على روحه). ( البوابة )

 

 




 

 


 

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