الموت يفجع حسين الديك بوالده

الوكيل الإخباري _ أعلن الفنان السوري حسين الديك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" عن وفاة والده إثر تعرضه لنوبة قلبية.

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حيث انه نشر صورة نعوة وأرفقها بتعليق قال فيه :"بمزيد من الرضى وتسليمآ لقضاء الله وقدره أنعي إليكم وفاة والدي جميل رجب هرمز ديك إثر نوبة قلبية وسيوارى الثرى في اللاذقية طريق رأس البسيط مفرق مزار جعفر الطيار اليوم الأربعاء 2 كانون الأول الساعة 1 والأنطلاق الساعة 11 ونص من أمام منزل الفقيد شارع الجمهورية مفرق التوتة وبسبب الظروف الراهنة في البلد تقبل التعازي بوسائل التواصل الأجتماعي أو الأتصال الهاتفي لايفجعكم الله بعزيز وعظم الله أجركم".

لتنهال عليه التعليقات داعين لوالده بالرحمة .

المصدر : الفن



