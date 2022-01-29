الموت يفجع حمزة نمرة

الوكيل الإخباري - نعى الفنان حمزة نمرة، اليوم السبت، والده الدكتور حسام مصطفى نمرة، معلنا وفاته.

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وحسب ما كتبه حمزة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أكد وفاة والده، لافتا إلى عدم قدرته على العودة إلى مصر بسبب ظروف كورونا.



وقال نمرة: "بسم الله الرحمن الرحيم: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم.. إنا لله وإنا اليه راجعون، ببالغ الحزن والأسى ننعي وفاة المرحوم الدكتور حسام مصطفى نمرة والعزاء مقتصر على أفراد الأسرة والأقارب.. نسألكم الدعاء للفقيد بالرحمة وأن يجمعنا الله به في الفردوس الأعلى".

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