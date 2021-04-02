الموت يفجع زوجة الفنان تامر حسني.. صورة

الوكيل الاخباري - فجع الموت، اليوم الجمعة، الفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة المطرب المصري تامر حسني.

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وأعلنت مصممة الأزياء والمغنية، بسمة بوسيل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، وفاة والدها.



وكتبت رسالة مؤثرة، جاء فيها: "راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة انه هو اللي كان حياتي كلها ... ربنا يرحمك يا اغلى من روحي يا اطيب اب في الدنيا ... انا لله وانا اليه راجعون".

وأضافت "اللهم ارحم من عز على فراقه يا رب إن أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلاً خيرا من أهله، وأدخله الجنة بغير حساب وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.

يا رب يا رحيم".



وتابعت "ربي أنه ليس معي ولكنه في قلبى في دُعائي، انتقل إلى جوارك لكنه موجود في كل تفاصيل حياتى؛ اللهمّ أرحم أبي بقدر اشتياقي له اللهمّ انّ رحمتك وسعت كل شىء فأرحم أبي رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه. اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفداً".

سبوتنيك