الموت يفجع صابر الرباعي

الوكيل الإخباري _ اعلن الفنان صابر الرباعي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" عن وفاة صديقه المقرب .

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وقد نعاه بكلمات مؤثرة حيث انه نشر صورة لصديقه وأرفقها بتعليق قال فيه : "بكل الأسى واللوعة والحرقة أودعك اليوم صديقي وأخي ورفيقي في الجامعة إلى مثواك الأخير، أنت الذي كنت بجانبي في كل تفاصيل مسيرتي الفنية ناصحا لي ومسانداً ومدافعاً شرساً عني ومتابعاً لكل جديدي".





وأضاف: "كنت الإستثناء والصادق الصدوق. لم تكن شبيهاً لأحد إلا لنفسك، متخلق مع كل الناس، لا ضجيج من حولك لأنك كنت رمزاً للتواضع، من عائلة مُحِبّة للخير وللغير. أذكر أياماً جميلة كانت تجمعنا في منزل العائلة ولم أشعر بالغربة حينها لأنني كنت بين أخوتي وأخواتي ونحن لا زلنا على مقاعد الجامعة وأتذكر كل اللحظات التي كنا فيها نجتمع مع الصحبة الجميلة من غير تكليف".



وختم: "سوف أفتقدك يا أخي ويا صديقي وحبيبي وكلي حزن على فراق صعب. تغمدك الله برحمته الواسعة ورزقنا جميعاً جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وقد انهالت عليه التعليقات داعين للراحل بالرحمة .

المصدر : لها

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