السبت 10-10-2020
الوكيل الاخباري

جامعة اليرموك توضح حول قبولات كلية الطب

اجراء 700 فحص كورونا في إربد

نقابة الصاغة للوكيل : ارتفاع أسعار الذهب محليا

انخفاض عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها تجارة عمان خلال 9 أشهر

اصابتان جديدتان بكورونا في الرمثا

توصيات قادمة بعد الحظر الشامل

أسعار الذهب السبت 10/10/2020

وفيات السبت10/10/2020

انخفاض طفيف على الحـرارة

لجنة الاوبئة : كورونا لا يرحم أي فئة عمرية




السبت، 10-10-2020 10:12 ص

الموت يفجع صابر الرباعي

صابر الرباعي


الوكيل الإخباري _ اعلن الفنان صابر الرباعي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" عن وفاة صديقه المقرب .

اضافة اعلان
 

وقد نعاه بكلمات مؤثرة حيث انه نشر صورة لصديقه وأرفقها بتعليق قال فيه : "بكل الأسى واللوعة والحرقة أودعك اليوم صديقي وأخي ورفيقي في الجامعة إلى مثواك الأخير، أنت الذي كنت بجانبي في كل تفاصيل مسيرتي الفنية ناصحا لي ومسانداً ومدافعاً شرساً عني ومتابعاً لكل جديدي".


وأضاف: "كنت الإستثناء والصادق الصدوق. لم تكن شبيهاً لأحد إلا لنفسك، متخلق مع كل الناس، لا ضجيج من حولك لأنك كنت رمزاً للتواضع، من عائلة مُحِبّة للخير وللغير. أذكر أياماً جميلة كانت تجمعنا في منزل العائلة ولم أشعر بالغربة حينها لأنني كنت بين أخوتي وأخواتي ونحن لا زلنا على مقاعد الجامعة وأتذكر كل اللحظات التي كنا فيها نجتمع مع الصحبة الجميلة من غير تكليف".


وختم: "سوف أفتقدك يا أخي ويا صديقي وحبيبي وكلي حزن على فراق صعب. تغمدك الله برحمته الواسعة ورزقنا جميعاً جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 

وقد انهالت عليه التعليقات داعين للراحل بالرحمة .

 

بكل الأسى واللوعة و الحرقة ، أودعك اليوم صديقي و أخي و رفيقي في الجامعة إلى مثواك الأخير، أنت الذي كنت بجانبي في كل تفاصيل مسيرتي الفنية ناصحا لي و مساندا و مدافعا شرسا عني ، و متابعا لكل جديدي ، كنت الإستثناء ، و الصادق الصدوق ، لم تكن شبيها لأحد إلا لنفسك ، متخلق مع كل الناس ، لا ضجيج من حولك لأنك كنت رمزا للتواضع ،من عائلة مُحِبّة للخيرو للغير . أذكر أياما جميلة كانت تجمعنا في منزل العائلة و لم أشعر بالغربة حينها لأني كنت بين أخوتي و أخواتي و نحن لا زلنا على مقاعد الجامعة ، وأتذكر كل اللحضات التي كنا فيها نجتمع مع الصحبة الجميلة من غير تكليف . سوف أفتقدك يا أخي و يا صديقي و حبيبي وكلي حزنا على فراق صعب . تغمدك الله برحمته الواسعة و رزقنا جميعا جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون .
A post shared by Saber Rebai (@saberrebai) on

 

 

المصدر : لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
640x480

أحمد حاتم يتعاقد على بطولة فيلم جديد

7efac9f6-3928-43ea-aa8e-b360eba584c6

وفاة أسطورة الموسيقى الفارسية محمد رضا شجريان

3509521-265978051

تيم حسن يكشف عن أحداث مشوّقة في الهيبة-الرد .. فيديو

2202026152814953651533

ابو جودت مستمر في باب الحارة 11

7331451-1337710223_570020_original-660x330

رسالة موجعة من تولاي هارون إلى شقيقتها بعد عامين على رحيلها

2019_3_25_19_35_56_507

محمود عبد المغني يقلّد شيرين عبد الوهاب ويعتذر منها .. شاهد

أخبار متعلقة
1000x563_cmsv2_e977fb9e-4438-54a6-a465-f54ee1a4177a-5037726

وفاة عازف الجيتار فان هالين بعد صراع مع المرض

received_769878963785562_copy_1932x1288_840385_highres

الموت يفجع الفنانة المغربية دنيا بطمة

صابر-الرباعي-2

صابر الرباعي يعلن تأجيل كليب جريدة الرجل الثاني

download (5)

وفاة زوجة الفنان الراحل وديع الصافي

YAS-591x375

الموت يفجع المخرجة ياسمين أحمد

201911071150535053

صورة نادرة للفنان الراحل هيثم أحمد زكي.. شاهد