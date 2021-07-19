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الإثنين، 19-07-2021 07:57 م

الموت يفجع كاظم الساهر - صورة

كاظم


الوكيل الإخباري - نعى النجم العراقي كاظم الساهر عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي أحد أعضاء فرقته الموسيقية.

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ونشر كاظم الساهر صورة الراحل وعلق عليها قائلاً:
"الأستاذ أحمد عدنان، عازف الكمان في فرقة كاظم الساهر في ذمة الله. رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعون"، حسب ما نشرته مجلة "لها".


من ناحية أخرى، كتب الساهر مقدّماً تعازيه في ضحايا مستشفى الناصرية في بلاده: "ببالغ الأسى والحزن نتقدّم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسر ضحايا فاجعة مستشفى الناصرية ونسأل الله أن يمنّ على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل".


وأضاف: "نتمنى أن تكون خاتمة الأحزان والكوارث في العراق. إنّا لله وإنّا إليه راجعون"، حيث قضى أكثر من 92 شخاصا نحبهم، وأُصيب أكثر من 100 شخص في حريق شبّ في مركز عزل المصابين بفيروس كورونا.

 




سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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