الموت يفجع نادين الراسي بصديقتها

الوكيل الإخباري _ اعلنت الفنانة نادين الراسي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي خبر وفاة صديقة عمرها، من دون ان تعلن أسباب الوفاة ، وقد نعتها بكلمات مؤثرة .

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حيث انها نشرت مقاطع مصورة وصورة ظهرت فيها الراحلة، وأرفقتها بالتعليق قالت فيه "لن أقُل وداعاً بل إلى اللقاء كسرتيلي قلبي يا صديقتي وجارتي يا قويّة يا حلوة يا الكتف اللي ببكي عليه ريما بحبّك".





لتنهال عليها التعليقات من متابعيها الذين دعوا للراحلة بالرحمة .

المصدر : لها

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