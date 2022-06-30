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الخميس، 30-06-2022 11:20 ص

الموت يفجع نجم طاش ما طاش

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الوكيل الإخباري-أعلن الفنان السعودي عبد الله السدحان أمس الأربعاء وفاة ابنة خالته، من خلال منشور شاركه عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي.

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وكتب الفنان على صفحته الخاصة في " تويتر " :"إنا لله وإنا إليه راجعون .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله ابنة خالتي الغالية : (الجوهرة محمد بن سليمان الثاقب ، والصلاة عليها اليوم بعد صلاة العصر بجامع الجوهرة البابطين، والدفن بمقبرة الشمال بالرياض، والتعزية للنساء في الجامع، وللرجال في الجامع والمقبرة".

 

 

 

 




 

 


 

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