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الأربعاء، 25-11-2020 10:43 ص

الموت يفجع ياسمين رئيس بوالدتها

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الوكيل الإخباري _   توفيت والدة الفنانة المصرية ياسمين رئيس بعد صراع طويل مع المرض.

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وقد اعلن  المخرج هادي الباجوري عن وفاة والدة زوجته الفنانة ياسمين رئيس عبر حسابه الرسمي على احد مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث انه قال :" رحلت عن عالمنا والدة زوجتي ياسمين رئيس بعد صراع طويل مع المرض".

 

واشار الباجوري الى أن حماته اشتدّ عليها المرض في الفترة الأخيرة، فيما قطعت زوجته عملها على الفور، من أجل إنهاء مراسم تشييع جثمان والدتها .

 

المصدر : لها 

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