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الأحد، 14-01-2024 01:33 م

النجمات يسيطرن على أفلام موسم رأس السنة

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الوكيل الإخباري - يشهد موسم رأس السنة السينمائي سيطرة نسائية على بطولات الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، حيث تتصدر النجمات المشهد بعد اتضاح خريطة الموسم السينمائي الشتوي.

وتأتي في مقدمة هؤلاء النجمات النجمة الكبيرة يسرا بفيلمها "ليلة العيد" الذي تم الانتهاء من تصويره منذ عامين وتأجل طرحه عدة مرات، ويشاركها البطولة كل من: سيد رجب وريهام عبد الغفور وسميحة أيوب، وأحمد خالد صالح ويسرا اللوزي وهنادي مهنا ومحمود حافظ.

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وتأتي الفنانة هالة صدقي لتتصدر بوستر فيلمها الجديد "الملكة" الذي تعود به إلى السينما بعد غياب أكثر من سبع سنوات منذ قدمت فيلم "آخر ديك في مصر" مع الفنان محمد رمضان.


ويشارك في بطولة "الملكة" بجوار هالة صدقي كل من: باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، شيرين رضا، انتصار، محمد رضوان، كريم عفيفي، دينا، رانيا يوسف.


وفي فيلم مقسوم تتصدر ثلاث نجمات المشهد حيث تقوم ببطولة الفيلم كل من ليلى علوي وشيرين رضا وسما إبراهيم، وهو يحكي عن ثلاث مطربات يقررن العودة للغناء بعد سنوات من اعتزالهن، من خلال تكوين فرقة غنائية بعد تجاوزهن سن الخمسين.


وشهد موسم رأس السنة عودة الفنانة الكبيرة إسعاد يونس إلى الشاشة مرة أخرى بعد غياب سنوات طويلة، وذلك من خلال فيلمها الجديد "عصابة عظيمة"، والذي يشاركها فيه كريم عفيفي ومحمد محمود وفرح الزاهد وغيرهم من النجوم.

 

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