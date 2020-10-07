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الأربعاء، 07-10-2020 12:39 م

النجم التركي مراد علمدار مهدد بالسجن 12 عاما لسبب صادم !

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الوكيل الاخباري - ذكرت تقارير فنية تركية أن النجم نجاتي شاشماز، المعروف بشخصية مراد علمدار بطل مسلسل "وادي الذئاب" مهدد بالسجن لمدة تصل إلى 12 عامًا، بسبب قيامه باختراق هاتف زوجته.

وأضافت التقارير أن النجم التركي استطاع أن يصل إلى مراسلات خاصة عبر تطبيق واتساب الخاص بزوجته بالإضافة لـ 11 تسجيلا صوتيا تم تسجيلها دون علمها، وقدمها إلى المحكمة كدليل خيانة ضدها، لا سيما وأن إجراءات الطلاق مستمرة بينهما منذ فترة طويلة.

وعلى إثر ذلك قدمت ناجيهان زوجة الفنان شكوى إلى المدعي العام الذي أعدّ لائحة اتهام قد تتسبب بحبس نجاتي لمدة تصل إلى 12 عامًا.

في غضون ذلك كان فيروس كورونا قد أشعل أزمة بين شاشماز وزوجته في وقت سابق، حينما أراد الفنان التركي رؤية ابنيه بعد عودته من أوكرانيا، إلا أنه تفاجأ برفض زوجته لطلبه، وبررت السبب أنه من الآمن أن يدخل الحجر الصحي، للتأكد من سلامته وعدم نقله الفيروس للأولاد؛ ما اضطر شاشماز للاستعانة بالشرطة من أجل رؤية طفليه وهو ما تمكن منه. 

يذكر أن شاشماز كان قد ارتبط بزوجته عام 2012، ورُزق الزوجان بمولودهما الأول في عام 2013، وأطلقا عليه اسم علي نادر، كما أنجبت نجاهان مولودهما الثاني في عام 2017، وأطلقا عليه اسم "يوسف أمير".

ونجاهان كشيكجي هي ابنة أحد مبتكري فكرة مسلسل "وادي الذئاب"، الذي يعد واحدا من أبرز وأشهر المسلسلات التركية، وأحد المشرفين على إنتاجه.

وحظي المسلسل بشهرة واسعة في العالم وفي الوطن العربي بشكل خاص، حتى أن شاشماز كان قد صرح سابقًا بأن الجمهور لا يعرف اسمه الحقيقي وعادة ما ينادونه باسم مراد.

شاشة نيوز

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