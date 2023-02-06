النجوم اللبنانيين يعبرون عن حزنهم بعد الهزة الارضية

الوكيل الإخباري- عبر عدد من النجوم اللبنانيين عن صدمتهم وتأثرهم الشديد بالهزة الارضية التي ضربت لبنان فجر اليوم نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب شمال تركيا.

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وكان من بينهم الفنانة اللبنانية كارول سماحة التي كتبت على صفحتها الخاصة عبر تويتر:"ما في شي بالحياة بدوم، وكل شي بأي لحظة ممكن يختفي فجأة، الله يرحم كل الضحايا ويكون مع أهلن وناسن ويحمي الجميع".



الاعلامية اللبنانية كارلا حداد التي كتبت:"وصلتني الأخبار على الرّياض من أوّل ما فتّحت عيوني ، حمدالله على السّلامة جميعًا ... مش ناقصنا مصايب ".



الاعلامية اللبنانية انابيلا هلال كتبت:"الله يحمي لبنان".



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