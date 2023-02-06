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الإثنين، 06-02-2023 12:26 م

النجوم اللبنانيين يعبرون عن حزنهم بعد الهزة الارضية

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الوكيل الإخباري- عبر عدد من النجوم اللبنانيين عن صدمتهم وتأثرهم الشديد بالهزة الارضية التي ضربت لبنان فجر اليوم نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب شمال تركيا.

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وكان من بينهم الفنانة اللبنانية كارول سماحة التي كتبت على صفحتها الخاصة عبر تويتر:"ما في شي بالحياة بدوم، وكل شي بأي لحظة ممكن يختفي فجأة، الله يرحم كل الضحايا ويكون مع أهلن وناسن ويحمي الجميع".


الاعلامية اللبنانية كارلا حداد التي كتبت:"وصلتني الأخبار على الرّياض من أوّل ما فتّحت عيوني ، حمدالله على السّلامة جميعًا ... مش ناقصنا مصايب ".


الاعلامية اللبنانية انابيلا هلال كتبت:"الله يحمي لبنان".

 

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