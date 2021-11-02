النجوم يرثون صباح فخري بكلمات مؤثرة

الوكيل الإخباري - وفاة الفنان السوري صباح فخري خبر افجع الوسط الفني ظهر اليوم، فسارع العشرات من نجوم الفن السوري والعربي الى رثاء الراحل عبر حسابات السوشيال ميديا بكلمات وداعية مؤثرة، مستذكرين العديد من الصفات المميزة التي كان يتمتع بها الراحل، ووصفوه بأنه عملاق الطرب وأحد اهرامات الفن في سوريا والوطن العربي، فنرصد لكم أبرز نعوات النجوم العرب على السوشيال ميديا في رحيل الفنان السوري القدير صباح فخري.





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النجم تيم حسن نشر صورة للراحل صباح فخري عبر حسابه على انستغرام ونعاه قائلا :"رحم الله الـكـبير صباح فخري، صوت سوريا العظيم ، ملك النغمة والتطريب وسُلطان التراث العربي الأصيل ، أصدق التعازي لأنس و عائلة أبو قوس وأهل حلب الكرام والجمهور العربي أينما وُجد إنـالله و إنـا إلـيـه راجعـون .

الفنان عابد فهد كتب عبر تويتر صباح فخري عندما أخبر همام الزير ان كليب قد مات في حرب البسوس اجابه بعد صمت طويل كله؟ كليب كله مات ؟وهكذا العملاق صباح فخري لم يمت ستبقى ليالي الطرب تغني صباح فخري.



الفنانة نسرين طافش غردت : رحل عنا ملك الطرب والأصالة في سوريا والعالم العربي ابن حلب الشهباء الفنان القدير الأسطورة صباح فخري الذي دخل موسوعة جينيس عن جدارة بعد تاريخ حافل ستبقى القدود الحلبية والموشحات الأندلسية والمواويل التراثية التي غناها تشهد له بموهبة قل نظيرها في العالم .

الفنان والمخرج السوري سيف السبيعي غرد : وداعا ابو محمد الغالي وداعا ايها الجار الطيب وداعا يا اسطورة الغناء و النغم وداعا يا قلعة الفن و الطرب والأصالة صباح فخري".

الممثلة السوري كندة علوش نشرت صورة للراحل ونعته قائلة: "وداعاً صباح فخري العملاق الحلبي العظيم صاحب الصوت والأداء الرائع والمقدرات الصوتية والغنائية الاستثنائية، من لم يستمع له فاته الكثير، مدرسة فنية وبحر نهل منه آلاف المطربين من سوريا وكافة البلاد العربية، أستاذ صباح رحل عن عالمنا ولكن فنه وإرثه العظيم سيبقى خالد مابقي الفن".

الممثلة السوري سلاف فواخرجي غردت : وداعاً صباح فخري ، كنت وستبقى فخراً لنا أيها السوري الكبير ، رمزاً نتغنى ونتكنى به، مدرسة في الإبداع والأصالة ، أسطورة فيها من الحقيقة والخيال كل الجمال ، كل الجمال".



الممثلة السورية أمل عرفة غردت: صباح فخري مثل قلعة حلب تاريخ لا يموت".



الفنان ناصيف زيتون نعى الراحل قائلاً : حزينة القدود والموشحات والطرب الاصيل برحيل المعلم صباح فخري ايقونة من بلادي شكلت معلماً للاصالة والفن العظيم تطوي برحيلها حالة لن تتكرر وداعاً صباح، فخر سوريا والعالم العربي".

الممثلة السورية مها المصري غردت : "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحيل الكبير صباح، فخري تاريخ من الإبداع والعطاء، ستبقى في ذاكرة ووجدان أجيال أحبو فنك وقدودك الحلبية التي عشقناها، ستفتقدك حلب والشام، ستفتقدك سوريا والوطن العربي، عزائي للعائلة ولكل من أحبك ولزملائي الفنانين ، وداعًا أبو محمد".



الممثل السوري أيمن زيدان نعى الراحل قائلا : "كم هو موجع رحيل الكبار، ها هو آخر العمالقة يترجل عن صهوة الابداع الكبير صباح فخري وداعاً".



المخرجة السورية رشا شربتجي غردت :"هرمٌ من أهرام بلادي يرحل اليوم، ولكن يبقى صوته وفنه وإرثه وقدوده كقلعة حلب باقين ما بقي الزمن الرحمة لروح فنان سوريا الكبير صباح فخري والصبر لنا نحن أهله ومحبّوه البقاء لله".

المصدر - هي