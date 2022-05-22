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الأحد، 22-05-2022 06:49 ص

النيابة المصرية تتحفظ على ممثل كوميدي شهير - صورة

مصرررر


الوكيل الإخباري - قررت النيابة العامة المصرية حجز الفنان مصطفى هريدي مدة 24 ساعة، عقب حادث التصادم المتهم فيه، وتحفظت عليه داخل مستشفى الشيخ زايد، لحين ورود التقرير الطبي الخاص بتحليل تعاطي المواد المخدرة وحالته الصحية وقت الحادث، فضلًا عن تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، وذلك مع تعيين حراسة مشددة عليه.

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واستمعت النيابة لأقوال المصابين فى حادث التصادم المتهم فيه مصطفى هريدي، لحين عرضه على النيابة صباح اليوم وسط حراسة أمنية.


بداية الواقعة
وتعود الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد بإصابة أشخاص في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة في الحادث هو الفنان مصطفى هريدي، وتم ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.


وبين التقرير الطبي إصابة كل من عبد الله محمد بكسر فى الجمجمة، وعبد الله سيد بكسر في الفقرة الثالثة والرابعة (القطانية)، وبلال ماهر بكسر في الحوض، وباسم أحمد بكسر في الذراع وخدوش، فيما أصيب الفنان مصطفى هريدي بعدة إصابات متفرقة في الوجه، وتم إجراء جراحة عاجلة له، وحالته مستقرة، حيث يتم التحقيق معه بسرايا النيابة.


أقوال الضحايا
واستمعت النيابة لأقوال المصابين في الحادث، والذين ذكروا أنهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكي فوجئو باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف، حينما كانوا يسيرون ببطء لعبور مطب، فيما كانت سيارة المتهم تسير بسرعة عالية.

 


 

البيان


 




 

 


 

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