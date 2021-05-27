الهام شاهين تكشف هوية اللص الذي سرق منزلها

الوكيل الاخباري - كشفت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، شخصية اللص الذي تسلل إلى منزلها في الجيزة في محاولة لسرقتها.



وقالت إلهام شاهين: أخبرت النيابة بأن السارق شخص عاطل ودخل للمنزل في محاولة لسرقة أي شيء يجده، وما زال التحقيق جاري معه".



وكشفت الفنانة المصرية أيضاً عن طريقة معرفتها بالواقعة قائلة: "فوجئت بإتصال الحارس يبلغني بوجود لص في المنزل، فأخبرته بسرعة الاتصال بالشرطة، وبالفعل قام بإبلاغها وعلى الفور وصلوا للمنزل وألقوا القبض عليه، وجاري التحقيق معه".

اضافة اعلان



وأضافت "لم أكن موجودة بهذا بالمنزل وقت وقوع السرقة، و أنا لا أذهب إلى هناك كثيًرا ، ولا أذهب إلا نادًرا سواء للإشراف على المنزل أو نقل أشياء لا أحتاج إليها بمنزلي".



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإحالته للنيابة للتحقيق وذلك بعدما تلقت غرفة النجدة ، بلاغاً بوجود شخص يتسلق فيلا الفنانة.



وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم القبض على المتهم، وتبين أن لديه سجل سرقات منازل بمديرية أمن الجيزة.

المصدر : سكاي نيوز