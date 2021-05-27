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الخميس، 27-05-2021 10:22 ص

الهام شاهين تكشف هوية اللص الذي سرق منزلها

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الوكيل الاخباري - كشفت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، شخصية اللص الذي تسلل إلى منزلها في الجيزة في محاولة لسرقتها.

وقالت إلهام شاهين: أخبرت النيابة بأن السارق شخص عاطل ودخل للمنزل في محاولة لسرقة أي شيء يجده، وما زال التحقيق جاري معه".

وكشفت الفنانة المصرية أيضاً عن طريقة معرفتها بالواقعة قائلة: "فوجئت بإتصال الحارس يبلغني بوجود لص في المنزل، فأخبرته بسرعة الاتصال بالشرطة، وبالفعل قام بإبلاغها وعلى الفور وصلوا للمنزل وألقوا القبض عليه، وجاري التحقيق معه".

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وأضافت "لم أكن موجودة بهذا بالمنزل وقت وقوع السرقة، و أنا لا أذهب إلى هناك كثيًرا ، ولا أذهب إلا نادًرا سواء للإشراف على المنزل أو نقل أشياء لا أحتاج إليها بمنزلي".

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإحالته للنيابة للتحقيق وذلك بعدما تلقت غرفة النجدة ، بلاغاً بوجود شخص يتسلق فيلا الفنانة.


وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم القبض على المتهم، وتبين أن لديه سجل سرقات منازل بمديرية أمن الجيزة.

 

 

 

المصدر : سكاي نيوز

 




 

 


 

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